Angelo Pintus smaschera Conte, ecco la vera fase 2

Angelo Pintus fa il verso a Giuseppe Conte e alla sua conferenza stampa per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dalle pizze da asporto al comitato tecnico-scientifico, dalle scuole chiuse agli allenamenti sportivi. Fino alla chiusura dei negozi e al plexiglass nelle spiagge.

Per approfondire leggi anche: Ora Conte sgrida gli italiani

E ce n'è per tutti. Soprattutto per un premier che alla fine anticipa anche la fase 3: come la fase 2 solo con più zanzare...