Diretta Instagram Tosca-Littizzetto. E spunta la foto sexy della comica da giovane

Diretta Instagram fra Tosca e Luciana Littizzetto. E la cantante sfodera una foto ormai sepolta nella memoria: una Littizzetto in posa sexy e giovanissima per Max... In questo periodo di quarantena i personaggi dello spettacolo, ma anche dello sport, si divertono a parlare pubblicamente sui social. Ma qualche volte ci scappa lo scherzetto che non ti aspetti. Come in questo caso tra Tosca e la Littizzetto. Quest'ultima, però, non pare affatto sorpresa della scoperta dell'amica. E sa stare al gioco.