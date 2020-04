John Travolta saluta dalla quarantena e pubblicizza il nuovo profilo TikTok del figlio Ben

"Ciao a tutti. Spero stiate bene durante la quarantena. Mio figlio Ben ha cambiato il suo nome su TikTok in ben_travolta. Dategli un’occhiata. E buona giornata". Su TikTok John Travolta invita i suoi fan e follower a seguire il figlio Benjamin di 9 anni su TikTok. Il popolare attore americano, amato per "Grease" e "La febbre del sabato sera", già a febbraio aveva "pubblicizzato" il profilo del figlio che inizialmente si chiamava ilikeicecream156. Sul popolare social il figlio ha coinvolto il papà in tanti piccoli e divertenti video. Ce n’è uno in cui la star hollywoodiana insegna a Ben il famoso balletto del brano Grease Lightning.