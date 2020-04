L'accusa del leader del Family Day: "Riaprite i parchi, ai cani più attenzione che ai bambini"

"I bambini hanno bisogno di uno sfogo, vanno riaperti subito i parchi". A lanciare l'appello con un video pubblicato su Facebook è Massimo Gandolfini, leader del Family Day, che dice: "E' paradossale che si presti più attenzione al benessere degli animali, in particolare dei cani, rispetto ai figli e ai bambini".

"Dico che i bambini non devono essere considerati adulti in miniatura - aggiunge Gandolfini - sono personalità vulnerabili che hanno dei bisogni a cui dobbiamo dare una risposta. La sofferenza di un adulto per le restrizioni del movimento in un bambino si moltiplicano per cento, perché ha l’asse portante del suo sviluppo psichico nel movimento e nel gioco, se viene tolto questo viene meno la costruzione armonica della sua personalità. Quindi con tutte necessarie misure si aprano subito i parchi, con priorità alle famiglie". Gandolfini chiede anche con forza una serie di misure tra cui il voucher baby sitter anche per le famiglie numerose dove c’è solo un genitore che torna a lavorare. Il leader del Family day dedica inoltre una particolare menzione alle famiglie con bimbi disabili: "Queste non hanno più centri diurni e insegnanti di sostegno, i parchi e le aree gioco sono chiuse. Quindi davvero queste famiglie si sentono più isolate e abbandonate".