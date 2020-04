Lockdown in bici, così Arnold Schwarzenegger dice grazie agli americani

Il lockdown chiude in casa anche la California. E così Arnold Schwarzenegger fa un rapido giro di perlustrazione in zona in sella alla sua bicicletta. E vede che le strade sono vuote.

I Californiani, insomma, stanno rispettando le regole del lockdown e così l'ex governatore li ringrazia per il loro impegno nel contenimento del contagio.