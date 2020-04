L'immunità di gregge secondo Checco Zalone, in compagnia di Virginia Raffaele

"Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". A quattro mesi dall’uscita del suo ultimo film "Tolo Tolo", Checco Zalone è riapparso sul web postando sui suoi social una nuova canzone: "L’immunità di gregge". Un brano scritto appositamente durante la quarantena. Nello spassoso video, in compagnia di Virginia Raffaele, il comico pugliese, all’anagrafe Luca Medici, canta in versione Domenico Modugno, con parrucca e baffi: "Arriverà l’immunità di gregge, sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu. Amore mio, vedrai tutto andrà bene, e l’ultimo tampone sarò io per te".