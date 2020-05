Michelle Hunziker in quarantena: che combina con Goffredo Cerza

Michelle Hunziker in quarantena diventa anche "barbiera" per il "genero" Goffredo Cerza, il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti. E lui sembra davvero soddisfatto del nuovo taglio come dimostra il video pubblicato su Tik Tok. La conduttrice aveva già parlato della sua famiglia XXL nata per il lockdown: "Per me Goffredo e Sara due figli acquisiti" aveva scritto la Hunziker su Instagram. In una foto pubblicata sui social compariva con il marito Tomaso Trussardi, le loro figlie Sole e Celeste, la primogenita Aurora, gli inseparabili barboncini Lilli e Leone, ma anche Goffredo Cerza e Sara Daniele - fidanzato e migliore amica di Aurora - che stanno trascorrendo con loro la quarantena a Bergamo.