Demi Moore e Bruce Willis, che feeling: balletto scatenato in quarantena

Demi Moore e Bruce Willis sono divorziati da tempo, ma il loro feeling sembra quello di quando erano giovani e sposati. Le due star del cinema stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme nell'abitazione di lei. In questo video pubblicato sul profilo Instagram di una delle figlie si divertono esibendosi in un simpatico balletto. Il lockdown ha fatto sì che Willis stia trascorrendo questi giorni insieme alla ex moglie e alle tre figlie Rumer (che ha fatto il video), Tallulah e Scout.

Bruce Willis (65 anni) doveva andare a casa di Demi Moore (58 anni) anche con l'attuale moglie Emma Heming (41 anni) e le due figlie avute da quest'ultima. Ma non è stato possibile perché Emma e le figlie sono rimaste bloccate in un'altra città a causa del coronavirus. Così il protagonista di Die Hard sono molti giorni che si trova da solo con la sua prima famiglia. Pare che vadano tutti d'amore e d'accordo, tanto che la Heming non sarebbe affatto gelosa di questi momenti di felicità a casa di Demi.