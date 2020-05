Centinaia di passeggeri hanno potuto ritornare a casa con i primi due treni da Milano a Napoli questa mattina: "Sono venuta a Milano due mesi fa perché mia figlia stava partorendo, ora non vedo l'ora di tornare dalla mia famiglia" dice una signora. Anche tanti lavoratori in smart working hanno scelto di raggiungere la famiglia: "Sono stato prudente e non sono sceso subito, ma ora lavoro da casa e posso tornare dai miei genitori" ci racconta un ragazzo.