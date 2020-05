Coronavirus, l'impegno dei Carabinieri per aiutare i romani

Da Casalotti a Ostia passando per Vitinia. Continua il lavoro dei Carabinieri di Roma per ridurre gli spostamenti e tutelare le persone più fragili mettendole anche al riparo da possibili truffe. Ieri infatti altre quattro pensioni sono state consegnate ad altrettanti anziani che hanno usufruito della convenzione stipulata in occasione dell’emergenza sanitaria tra Poste Italiane e Carabinieri. I pensionati ultra settantacinquenni che non possono usufruire di aiuti familiari hanno la possibilità di chiamare il numero verde (800 55 66) per ricevere le prestazioni previdenziali direttamente a casa.

Lo sanno bene i quattro pensionati a cui ieri i carabinieri hanno bussato alla porta. Si tratta di un uomo, classe 1938, residente a Casalotti: i militari dell’Arma dopo aver ritirato la pensione presso le poste di via Selva Candida la hanno recapitata all’anziano. Stessa storia a Vitinia, dove un pensionato nato nel 1943 ha usufruito del servizio. E ancora a Ostia, dove la pensione è stata recapitata a due signori ultra settantacinquenni.

È importante l’apporto che i carabinieri stanno dando ai cittadini. Anche ai più giovani, agli studenti a cui gli istituti scolastici forniscono tablet in comodato d’uso per seguire le lezioni. Spesso a consegnarlo sono i carabinieri, anche nelle zone rosse, nel cuore del focolaio, come accaduto a Campagnano. E anche adesso che è iniziata la “Fase 2”, gli uomini del Comando Provinciale di Roma hanno realizzato un video la cui introduzione è emblematica: “Possiamo aiutarvi, sempre”.