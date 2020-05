La fase 2 secondo il rapper Shade: "Che batoste il governo"

In un video di un minuto il rapper Shade (pseudonimo di Vito Ventura) rappa alla velocità della luce la fase 2 iniziata ieri 4 maggio. Ci sono tutte le ansie e le contraddizioni di questo momento in cui "il governo cambia mosse" ma "prende solo batoste" e in cui "gli italiani per mangiare devono fare una rapina" (chiaro riferimento agli aiuti del governo che stentano ad arrivare). Ma ci sono anche i funerali che si possono fare solo con 15 persone e lo stress delle autocertificazioni.