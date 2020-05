Balletto Ferragni-Fedez sulle note di Britney Spears. Lui: "Ma è da donne!"

Chiara Ferragni e Fedez provano un balletto in casa. O, per meglio dire, lei cerca di insegnarlo a Fedez, che si lamenta: "Ma è da donne!". Già, perché la coreografia che provano è quella sulle note del primo successo di Britney Spears: "Baby one more time". Nonostante le difficoltà del rapper, però, il balletto non viene così male, e i Ferragnez ci ridono di gusto.