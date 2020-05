L'orso che si arrampica sul balcone: le incredibili immagini

Un orso bruno in giro per il paese di Calliano in Trentino. Martedì notte dopo le 23 il plantigrado si avventura per le strade dell'abitato e forse alla ricerca di cibo arriva ad arrampicarsi su un balcone di una palazzina. Sono incredibili le immagini girate da un abitante che riprendono l'orso mentre, spaventato dalle voci del vicinato, scende in modo rocambolesco dal balcone e quindi scappa verso il centro del paese.

Le immagini diffuse su Facebook dal gruppo "Se Sei di Rovereto" ma anche dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio e molti utenti della zona, sono diventate in poche ore virali.