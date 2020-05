Lotta dura nella savana. Così "Pumbaa" frega i licaoni

Tutti abbiamo imparato ad amarlo come "Pumbaa" nel film "Il Re leone". L'animale in questione esiste però davvero, si tratta del temibile facocero. Anche lui, però, talvolta è costretto a stare sulla difensiva, come si può notare in questo video pubblicato sul social TikTok. E per sfuggire a un feroce branco di affamati licaoni il facocero deve ricorrere a tutta la sua astuzia, sprofondando letteralmente sotto terra. Si tuffa in una fossa e i licaoni sono costretti a rimanere a bocca asciutta. Ma la lotta è solo rinviata. Nella savana, si sa, ogni giorno quel che più conta è correre. Per mangiare o per... non essere mangiati!