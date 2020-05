La sottosegretaria Pd in tacchi a spillo sui sampietrini. Barcolla come il governo. Ma poi ce la fa

Guai con la mascherina o con i guanti? No, tutt'altro! Simona Malpezzi, sottosegretaria Pd ai rapporti con il Parlamento ha il suo problema a tornare a casa dopo una dura giornata di lavoro. Attraversare piazza del Pantheon con i tacchi a spillo è ormai impresa da stuntwoman. Lei un po' barcolla ma alla fine riesce nell'impresa...

Una metafora perfetta per l'attività di governo in questo periodo. Tra scontri sempre più accesi nella maggioranza e un'economia che rischia il tracollo a causa del lockdown, per l'esecutivo Conte la traversata è ancora più difficile di quella della Malpezzi nel centro di Roma. E, soprattutto, non è detto che alla fine l'esito sia positivo...