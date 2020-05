Sylvester Stallone ai pennelli. Cosa fa durante la quarantena

C'è chi si dà alle letture e chi alle serie tv. Chi ha continuato a lavorare e chi, invece, è stato a casa coi figli. Per Sylvester Stallone la quarantena ha fatto rima con pittura.

Qui lo vediamo nel video che ha postato su TikTok in cui si mostra pittore talentuoso al cavalletto. E chissà che, dopo i fasti di Hollywood, non nasca per Sly una seconda o terza vita.