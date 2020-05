Primi bagni fuorilegge sul litorale romano

Anche se il Governo ha dato in qualche modo il via libera all’accesso alle spiagge e ai bagni in mare per chi abita vicino alla spiaggia, in quasi tutto il litorale romano, fino al 18 maggio persiste, da ordinanze comunali, il divieto di accesso. Ma c'è sempre chi non rispetta le regole. Ad Anzio, infatti, nel primo pomeriggio di oggi, un'intera famiglia con due minori, forse ignara dell'ordinanza comunale in vigore è andata a fare i primi tuffi della stagione nella spiaggia di Lido di Cincinnato, a poca distanza dall'hotel Succi.​ ​La famiglia sembra aver preso alla lettera le indicazioni del Ministero della Salute per fare il bagno mantenendo un metro di distanza gli uni dagli altri... peccato che non abbiano rispettato l'ordinanza del sindaco Candido De Angelis che vieta l'accesso in spiaggia (e quindi il bagno) fino al 18 maggio 2020.