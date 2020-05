Lo sanzionano per l'ennesima volta per violazione dei dpcm e lui bestemmia di rabbia : "non ho soldi per mangiare". E' accaduto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove l'uomo è stato fermato e multato sia perché non aveva una ragione valida per muoversi sia perché era senza cintura. Siccome era l'ennesima sanzione ricevuta, ha reagito molto male aggredendo la polizia urbana, gridando e perfino bestemmiando. Ha spiegato tanto di non avere da pagare le multe e nemmeno risorse per sfamarsi perché "mi avete chiuso senza potere lavorare". Un segno della imnsofferenza che sta montando e della disperazione. I passanti per altro sembramo capire l'uomo e prendono le sue parti credendo che si stia compiendo una vera ingiustizia. Ma finirà male, perché i vigili vogliono denunciarlo anche per oltraggio a pubblico ufficiale...