Ecco Suor TikTok, suona a ritmo "dance" con scopa e paletta

Simpatico video su TikTok di una suora che fa finta di suonare il violino a ritmo di dance con scopa e paletta. Ecco cosa si fa per spezzare la noia in questi giorni di emergenza coronavirus. Hermana Claudia, così si chiama, si diverte sulle note della canzone "Dance Monkey" su un terrazzo. Sembra proprio che abbia il ritmo nelle vene. Peccato che lo strumento musicale, in questo caso, sia fatto in casa...