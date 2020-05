I leoni provano l'assalto al rinoceronte intrappolato. Ma...

I leoni provano assalto a un rinoceronte intrappolato. Ma lui si libera e non è così semplice avere la meglio su di lui anche se lo scontro è numericamente impari. All'inizio i tre leoni si avvicinano al rinoceronte che si dimena nell'acqua e cerca con difficoltà di uscire. Sa che se ce la farà il pericolo per lui non sarà affatto finito. Ma è sempre meglio vedersela sulla terra ferma dove può prendere la rincorsa e colpire con il suo grande corno.