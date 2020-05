Il commovente ritorno a casa dopo il Covid-19. Ma quello che accade alle sue spalle è da non credere

Il commovente ritorno a casa dopo 40 giorni di ricovero e la vittoria sul Covid19. "Prova a non piangere" scrive su TikTok Donato Gervasio, musicista, che ha pubblicato il video dell'abbraccio con compagna e figlia dopo oltre un mese in ospedale. Molti utenti però fanno notare come ci sia troppa gente in strada ad accoglierlo. Un assembramento festoso, ma pur sempre un assembramento.