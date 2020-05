Taylor Mega: dicono "plastica" ma non sanno che....

Nuovo video su TikTok della modella e influencer Taylor Mega, nome d'arte di Elisa Todesco, classe 1993. La modella in abito bianco e nero con spacco verticale balla al tempo di musica e scrive una frase emblematica: "Quando commentano 'plastica' ma non sanno che sono barbie". Taylor Mega più volte ha raccontato di quando si è rifatta. Ad esempio, in passato ha raccontato che la prima "puntura" alle labbra l'ha fatta quando aveva 20 anni.