Treno ad altissima velocità, salvataggio in extremis ed eroico

Non è da tutti compiere un'azione come si vede in questo video pubblicato su TikTok. Si vede una persona ferma in mezzo ai binari che tiene un oggetto in mano. E non si accorge di un treno che sta sopraggiungendo ad alta velocità. Ma lì vicino ci sono due operai al lavoro. Uno di loro fa uno scatto velocissimo, degno dei 100 metri di una Olimpiade. Ed ecco il gesto eroico in extremis...