Villa Pamphili presa d'assalto. Tutti a passeggiare alla faccia del coronavirus e del governo

Giornata primaverile e allora centinaia di romani hanno preso d'assalto Villa Pamphili per passeggiare con i propri cari. Alla faccia dell'emergenza coronavirus e dei divieti di assembramento del governo. Per una situazione simile ai Navigli di Milano il sindaco Beppe Sala è andato su tutte le furie. La sindaca Virginia Raggi, invece, non è intervenuta. La situazione che si vede in questo video a Villa Pamphili è la stessa andata in scena anche negli altri parchi capitolini, da Villa Borghese a Villa Ada. (video Francesco Benvenuti)