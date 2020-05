Festa della mamma, il vicario del Papa in lacrime: abbracciatela e ditele grazie

La sincera commozione del vicario del Papa per la Festa della mamma fa emozionare i fedeli. La preghiera del cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa, termina infatti con il prelato che, visibilmente emozionato, non riesce a trattenere le lacrime. Durante la recita del rosario in diretta tv il vicario di Papa Francesco ha sottolineato il ruolo e la forza delle donne e delle mamme in questo periodo di emergenza, partendo dall'amore di due madri, Maria madre di Gesù ed Elisabetta madre di Giovanni Battista. "Ci sono mamme che si spendono per la famiglia e sono felici di farlo, si sacrificano in silenzio per rendere più bella la vita. Preghiamo per le mamme, e chi ha ancora la grazia di avere una madre l'abbracci e le dica grazie, mamma", esclama l'arciprete della basilica di San Pietro a Roma con le lacrime agli occhi. Un abbraccio che non sarà in linea con l'affettività consentita tra "congiunti" che non vivono insieme nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, ma che vuole comunicare un atto d'amore.