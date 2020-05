Santanchè senza mezze misure contro Silvia Romano: "Era contenta? E perché ci ha fatto spendere 4 milioni?"

Sfogo in video per la parlamentare di Fratelli d'Italia Daniela Santanché. In un lungo messaggio consegnato ai social l'onorevole si scaglia contro la cooperatrice Silvia Romano. "Da mamma - spiega - sono contenta che l'abbiano riportata a casa. Ma ci sono delle cose che non mi sono piaciute". E da lì parte l'affondo. "Lei si è convertita all'Islam, e questo va bene perché c'è libertà di culto. Ma in realtà si è convertita a un gruppo terroristico che fa stragi". E poi l'amaro finale: "Se continua a dire che lì stava benissimo, che non le hanno fatto mancare niente, allora perché abbiamo speso tanti soldi per il riscatto? E' assurdo, specie in un momento in cui non abbiamo soldi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus".