Ecco gli effetti del distanziamento nei ristoranti di tutta Italia secondo le ultime linee guida per la riapertura ai tempi del coronavirus. A presentare questo video è Luciano Sbraga della Fipe Confcommercio Roma che ha predisposto una sala tipo di un ristorante romano dopo covid. Si passa dagli oltre 30 coperti agli attuali 8/9. "Un bagno di sangue per i ristoratori molti dei quali non potranno riaprire" commenta Sbraga.