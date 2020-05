Ezio Greggio, Salvatore Esposito e la passione per Maradona

Ezio Greggio e Salvatore Esposito di Gomorra hanno una cosa in comune: la passione per Maradona. L'attore comico e il collega divenuto famoso per aver interpretato Genny nella serie tv di successo ricordano il grande campione del Napoli e dell'Argentina. Greggio ricorda l'incontro con il calciatore in cui gli disse: "Io non tifo per il Napoli, ma per favore facciamo una cosa insieme. E facemmo un palleggio insieme. Poi gli lanciai una pallina da tennis e una lattina, era come se avesse il pallone tra i piedi". Per Genny, invece Maradona non è stato il più grande di sempre solo per le doti tecniche...