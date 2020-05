Salvini e il cane che gli porta la spesa... ma l'autocertificazione?

"Stupendo! Ha imparato a portare la spesa, speriamo almeno lui non debba portarsi l’autocertifcazione". Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui social il video di un cane (sarà il suo?) che sale le scale di casa con una busta della spesa stretta tra i denti. Un video molto simpatico che Salvini utilizza per ironizzare sulle difficoltà degli italiani in questa fase 2, per cui ogni spostamento diventa un grattacapo, sempre con la paura di essere fermati per un controllo e con il pensiero di dover dimostrare che non si sta trasgredendo alcuna regola voluta dal governo.