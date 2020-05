Pamela Prati racconta la cenetta igienizzata a Pascal Vicedomini

Pamela Prati racconta al produttore tv Pascal Vicedomini la cenetta igienizzata che si è cucinata. In questa diretta social la showgirl racconta cosa ha preparato ai fornelli: pasta ai gamberetti ai tre pomodorini e soute di vongole. L'importante, però, è fare la spesa e cucinare nella massima pulizia in questi tempi di emergenza coronavirus. La Prati racconta che indossa sempre i guanti e che lava sempre tutti i pacchetti con l'amuchina. Così si può cenare degustare i manicaretti in tutta sicurezza...