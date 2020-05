Ancora un autobus in fiamme tra le vie della Capitale. Questa volta l’incendio ha devastato il mezzo Atac che serve la linea 46, che fortunatamente alle 5,30 del mattino non trasportava nessun passeggero quando le fiamme lo hanno avvolto. Un uomo tuttavia è stato accompagnato in ospedale con un’intossicazione da fumo accusata dopo aver abbandonato la sua auto per paura dell’incendio. La Galleria Giovanni XXIII, appena ristrutturata, è di nuovo chiusa per permettere le operazioni di rito. Sul posto è intervenuto il secondo gruppo Parioli della polizia locale.