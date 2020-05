Totò, Giuseppi e De Luca. I decreti di Conte sono una commedia

Totò, Peppino e Giuseppi. Con la partecipazione straordinaria di Vincenzo De Luca nei panni di se medesimo. Ecco il montaggio che fa contrappunto alle conferenze stampa del premier mentre cresce l'attesa per quella prevista per stasera, dove Giuseppe Conte illustrerà il decreto sulle riaperture. Congiunti, parentesi aperte da chiudere subito, soldi che non si vedono: Totò aveva previsto tutto. Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere.