Vincenzo De Luca impallina gli "imbecilli" delle terapie intensive. Il governatore ormai è un format

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ci ha preso gusto e sui social continua a usare il lanciafiamme. Col consueto stile incendiario e irridente che lo ha reso popolarissimo sul web il governatore campano stavolta se la prende con i "geni" che lo criticano. "Qualche imbecille in Campania ha osservato che abbiamo realizzato posti di terapia intensiva che non sono occupati… chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia", declama con fare istrionico in un video rilanciato su Twitter dopo la diretta social. Ormai le sue comunicazioni live durante l'emergenza coronavirus sono un format.