Solo qualche ora prima del ritorno alla libertà ufficiale. I romani, complice le temperature estive, si sono riversati nelle strade per respirare l'aria di primavera e di normalità. Via del Corso appariva così in questa domenica prima del fatidico 18 maggio, (giorno in cui praticamente l'Italia riapre): piena di gente, quasi come prima del lockdown, spesso senza mascherine (che all'aria aperta è concesso non indossarle) con le distanze tra l'uno e l'altro certo inferiori al metro consigliato per non contrarre il coronavirus.