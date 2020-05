Fase 2, fase 3 post Coronavirus? Macché: fase "tutto com prima". A Roma è già tempo di aperitivo, zero distanza sociale e mascherina come nuovo orpello alla moda. Qualcuno, sabato 16 maggio, ha girato, a distanza di sicurezza, un video a Piazza della Malva a Roma e lo ha postato sui social (tratto da @lucatommasinireal). Nel breve filmato spicca una sola persona che indossa la mascherina in maniera corretta, per il resto si vedono tanti giovani seduti vicinissimi, la maggior parte dei quali senza mascherina e chi c'è l'ha o la tiene in mano o l'ha spostata a "protezione" del mento rendendo il dispositivo completamente inutile. La mascherina, infatti, è necessaria per evitare il droplet, il fenomeno delle goccine mentre si parla (o si tossisce) di fronte a un'altra persona, principale veicolo di trasmissione del Coronavirus. L'autore del video specifica: "Piazza della Malva, ore 7. Io non credo che ce la faremo, tra pochi giorni si ricomincerà. Mascherine pochissime, birre tante".