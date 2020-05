Asili nido privati ignorati dal decreto rilancio. La protesta a Montecitorio

Gli asili nido privati rischiano di sparire e di non riaprire a settembre. Il Comitato EduChiAmo delle scuole provate per l'infanzia ha manifestato davanti a Montecitorio. Un sit-in parallelo a quello organizzato in tante piazze italiane per protestare contro il decreto Rilancio del governo. Davanti alla Camera risuonano le note delle canzoni per i bambini, in segno di protesta.

In piazza anche una delegazione di Fratelli d'Italia guidata da Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati.