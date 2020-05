Elisa Isoardi e Vittorio Sgarbi, due cuori in una capanna albanese. Diretta Instagram con Elisa in cerca delle notti peccaminose di Vittorio. Ma lui non si lascia andare e parla di arte e libri, spiegando che andrà a dormire dopo le 7 del mattino per svegliarsi alle 12. Poi si alzerà e andrà a Forte dei Marmi a trovare Andrea Bocelli e a conoscere un parlamentare albanese. "A proposito, Elisa: ai primi di giugno ho un volo privato per l'Albania. Due o tre giorni, vieni con me?", ammicca Sgarbi. E lei si fa tentare...