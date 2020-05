Stop alla movida dalle 23 e cafoni zero. Con la fase 2 il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia la campagna: "Cogliamo l'occasione per umanizzare i momenti di incontro affinché non ci si rincretinisca con alcol e droghe. Approfittiamo per fare una campagna cafoni zero, no boor. Teniamo bloccata la movida con la chiusura dei baretti alle ore 23 - ha detto in diretta Facebook - Nessuno può immaginare che tornare alla normalità sia tornare a fare quello che si faceva prima, dobbiamo avere il coraggio di dirlo ai giovani. C'è una crescente massificazione alienante anche per il divertimento. Approfittiamo per annullare queste abitudini a rincretinirsi".