Pace fatta, Mike Tyson restituisce l'orecchio a Holyfield

Mike Tyson si presenta a casa del suo arcinemico, Evander Holyfield, e fa il gesto che non ti aspetti. Gli restituisce l'orecchio staccato a morsi nel celebre incontro per il mondiale dei pesi massimi di pugilato. Il siparietto è andato in scena per lo spot di una campagna di beneficienza di Footlocker. Nella realtà, Tyson si sta allenando duramente per tornare sul ring quest'anno per una serie di incontri.