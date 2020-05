In troppi per le Frecce Tricolori. Lo spettacolo nel cielo di Torino si è trasformato quasi subito in assembramento, in barba alle regole previste per l'emergenza coronavirus. Tra gli applausi centinaia di persone hanno affollato le strade da piazza Castello a piazza Vittorio e lungo via Po: i controlli? Non pervenuti. E la polemica è esplosa subito in città. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell’Aeronautica militare ha effettuato una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutto il Paese, in segno di unità, solidarietà e di ripresa dell'Italia.