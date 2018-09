"La paura e il viaggio col bus". Ecco i fantasmi della Diciotti

Un documento esclusivo, uno scoop destinato a far discutere quello di questa sera in tv su La7 nel programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli. È il servizio che documenta il viaggio dei «fantasmi» della nave Diciotti, i passeggeri clandestini rimasti in ostaggio (secondo i pm) sulla nave della Guardia Costiera, cittadini eritrei che hanno poi fatto perdere le tracce dopo giorni e giorni di discussioni e polemiche sfociate nell’inchiesta che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

L’autrice dello scoop, Micaela Farrocco, racconta così il viaggio (o la fuga, per dirla con Salvini) da Roma al confine con la Francia. «Siamo partiti alle 8 di mattina di domenica 9, in pullman, dal Centro Baobab di Tiburtina a Roma, e la sera stavamo al centro della Croce Rossa di Ventimiglia. Il viaggio? È andato liscio, ci siamo fermati solo una volta in sette ore».

Valentina Conti