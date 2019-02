Lui, Domenico Grispino, ha annunciato che vuole candidarsi nella Lega. Sua moglie, Cecile Kyenge, ex ministra del governo di Enrico Letta ed attuale eurodeputata Pd, ha reagito annunciando la loro separazione. Ogni storia di coppia che finisce è una ferita, ma questa sembra più profonda. Perché lui, travestendosi da cantautore con lo pseudonimo di Mimmo Crispino, le ha dedicato parole d'amore e di malinconia struggenti e note appassionate. A sentirlo è davvero bravo, e non sfigurerebbe affatto in queste ore al Festival di Sanremo. Riuscirà a commuovere la moglie? Cecile ci ripenserà?