"Ho sempre apprezzazto Marcello De Vito come persona, come politico, come membro del movimentyo 5 stelle. Veramente questa mattina quando ho letto non riuscivo a crederci". Paola Taverna, vicepresidente del Senato ed esponente storica del M5s a Roma sembra affranta dalla notizia dell'arresto del presidente del Consiglio comunale di Roma. E dice ancora di non volere credere a quello che legge: "aspettiamo di vedere. Io ho ancora nel mio cuore la speranza che non sia così. Non ci posso credere, non ci posso credere. E' veramente un dolore, se verrà confermato è un dispiacere grandissimo per la persona. E perché non doveva accadere questa cosa nel movimento. Non poteva accadere". E adesso? Passerà l'idea che se non si fanno cose non accade nulla ma che se si mette mano a un'opera tutti rischiano di farsi corrompere? "Però c'è un ampio margine", replica la Taverna, "fra quello che può succedere se stai amministrando e le cose andate come sembrano essere descritte. C'è un grande, grande baratro fra queste due cose. Amministrare è comunque difficile, è rischioso perché non sai mai chi hai davanti, però io avevo grande fiducia sulla nostra integrità e sul fatto che non sarebbe mai potuto accadere. E ancora lo spero...".