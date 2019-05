Lite furibonda Malgioglio-De Andrè. Rissa nel nome di Faber

La settima puntata del Grande Fratello ha consegnato alla storia del reality, un litigio inaudito tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè: “Vergognati”, “Pazza”.

Nel corso della sesta puntata del GF, Malgioglio ha osservato che il grande Faber “si sarebbe rivoltato nella tomba” davanti al comportamento della nipote. Francesca se l’è legata al dito e per tutta la settimana l’ha offeso a suon di “Non si deve permettere”. Barbara d’Urso ha provato a fare da paciere, ma il risultato è stato disastroso. Il cantautore si è seduto al centro dello studio ed è partito in maniera pacata: “Non è la serata giusta per te, ma se faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. Lo tormentavo a Genova, è stato lui a pagarmi il biglietto del treno e portarmi a Milano. Lo conoscevo bene, sono stato io a presentargli Dory Ghezzi e confermo che la tua aggressività non gli avrebbe fatto piacere. Dimmi la verità, se tuo nonno ti vedesse adesso sarebbe felice?”, immediata la replica della De Andrè: “Credo che mi comprenderebbe, lui non seguiva la massa”.

Malgioglio le ha fatto notare che Fabrizio De Andrè non seguiva il gregge, ma era molto attento e rispettoso delle altre persone. E la genovese è partita in quarta facendo un’orribile sceneggiata napoletana: ha alzato un braccio e lo ha schiaffeggiato ripetutamente con l’altra mano ululando: “Qui c’è il suo sangue, il suo sangue scorre nelle mie vene, non nelle tue. Tu mi hai giudicata riempiendoti la bocca del suo nome! Non puoi parlare di una persona morta che non può replicare! Mio nonno non te l’avrebbe mai permesso! Io ho il suo cognome, non tu. Hai detto una boiata. Vuoi far sapere agli italiani che eravate amici, ti vuoi vantare? Vergognati, vergognati!”. Come se essere imparentati con un artista e un uomo di così alto spessore sia garanzia di talento. Anche Diego Armando Maradona jr. è figlio del Pibe de oro, ma non gioca a calcio come il padre.

Malgioglio ha guardato esterrefatto Barbara d’Urso: “Ma che cacchio sta dicendo questa? Questa non è mica normale?! Ma cosa vuol dire sangue del tuo sangue? Ma sei fuori di testa? Tu non sei normale. Sei una pazza totale! E detto questo ciao, non me ne frega più nulla di te!”. La De Andrè con arrogante teatralità: “Sei normale te? Basta guardarti!” e zia Malgy: “Non sono normale e detto questo sei una pazza, basta me ne vado! Ma che cacchio dici? Questa non sta bene! Ti devi vergognare te per tutti i danni che hai fatto in casa. Sei volgare, terribile, per questo gli uomini ti lasciano. Spero che tu possa uscire! Mi ha fatto INGAGGHIARE”, ma la 29enne genovese ha continuato: “Fatti un esame di coscienza. Mi aspettavo delle scuse, vergognati vuoi solo vantarti di conoscere mio nonno”. E meno male che il nonno era la sua guida spirituale.