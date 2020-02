"Caffè o cappuccino?". Al bar dell'Esquilino lo chiedono con la tuta medica e la mascherina. Sta facendo il giro del web il video che ritrae quanto avvenuto oggi nell'esercizio commerciale di via Principe Amedeo, una delle tante scene di psicosi in città per la diffusione del temuto Coronavirus. Dietro il bancone le precauzioni sono esagerate e c'è anche chi indossa la mascherina tra i clienti. Il bar si trova in una zona notoriamente popolata da persone di nazionalità cinese. Ma non è escluso che l'iniziativa degli inservienti possa essere una provocazione.