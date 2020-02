A differenza di altre capitali europee come Londra, Parigi e Madrid, dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 Roma non ha subito attacchi terroristici. Secondo alcuni analisti i motivo è che Roma è la culla di una grande religione monoteista, circostanza questa che avrebbe tenuto alla larga la furia del terrorismo islamico. Secondo l'"aspirante jihadista" protagonista di questo video ironico che gira sul web il motivo è un altro. E ha a che fare con alcuni problemi cronici della Capitale amministrata da Virginia Raggi. Come a dire, l'attentato ce lo facciamo da soli, tutti i giorni...