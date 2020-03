De Ligt si allena a casa con... la carta igienica (VIDEO)

La noia è tanta. La voglia di tornare a giocare ancora di più. E allora spazio alla fantasia per superare questi giorni difficili per tutti, calciatori compresi. Il difensore della Juventus De Ligt inizia il suo allenamento "speciale" in cucina. Prima si disinfetta le mani, poi inizia a palleggiare con... un rotolo di carta igienica. E se la cava pure bene, tra le risate divertite della fidanzata che lo riprende e poi posta il video sui social.