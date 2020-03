Una coppia di romani, sospettata di essersi specializzata nella «spaccata» a vetrate di attività commerciali, è stata arrestata sabato notte dopo aver tentato un furto. Gli agenti del commissariato Torpignattara e delle Volanti, sono intervenuti su segnalazione di tre tentativi furto, susseguitesi in un breve lasso di tempo arrestando un 43enne e la complice di 33 anni.

I due sono stati trovati nei pressi della farmacia di via Dino Penazzato dove l’uomo è stato sorpreso mentre, con un grosso masso, tentava di sfondare la vetrata dalla farmacia. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per la complice, invece, è stato solo convalidato l’arresto e disposta la scarcerazione.