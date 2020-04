Il virologo premio Nobel: "5G possibile causa del Covid-19"

Ora lo dice anche un virologo di fama mondiale. Secondo il professore presso l’Istituto Pasteur di Parigi, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, la diffusione del Covid-19 potrebbe essere stata favorita dal lancio della rete 5G in Cina.

Una tesi che ha riacceso il dibattito social tra complottisti e fan della medicina "ufficiale" e che ha messo in imbarazzo anche chi intervistava il professore sul canale francese Cnews, come si può notare dal video.

“Penso che viviamo in un ambiente molto diverso da quello dei nostri antenati. Ci piacciono molto le onde spiega Montagnier - comunichiamo con le onde elettromagnetiche. Ma ci sono dei progetti di più in più importanti che faranno sì che saremo di più in più circondati dalle onde. Lo ripeto: è un argomento da studiare. Si è detto che la città di Wuhan era molto avanti nell’implementazione di antenne 5G. 10.000 antenne sono in quest’area. Può darsi abbiano contribuito al potere patogeno del virus”.