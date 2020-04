Nel tardo pomeriggio di ieri è successo l’incredibile a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Fermati per un controllo in strada, provano a scappare con l'auto schiantandosi sulle macchine parcheggiate e proseguono la fuga.

Le scene, riprese da due ragazze terrorizzate, filmano il tratto di strada di via Roma che collega un’arteria della città a Piazza Immacolata. Rincorsi dai Carabinieri, i malviventi sono stati catturati.